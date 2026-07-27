Российские военные установили контроль над населенными пунктами Торское в Донецкой народной республике и Коммунаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило 27 июля Министерство обороны России.

В ведомстве раскрыли, что Торское взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Коммунаровку, добавили в пресс-службе.

Накануне под контроль армии России перешел поселок Шевченко в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР — поселком Белицкое.

В середине июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. По его словам, войска РФ ведут наступление на всех фронтах.

Глава Генштаба добавил, что передовые подразделения российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой народной республике.

Ранее в Британии спрогнозировали переход всей территории Донбасса под контроль ВС РФ.