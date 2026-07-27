Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

ВС России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО

Минобороны: российские войска взяли под контроль Торское и Коммунаровку
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Торское в Донецкой народной республике и Коммунаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило 27 июля Министерство обороны России.

В ведомстве раскрыли, что Торское взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Коммунаровку, добавили в пресс-службе.

Накануне под контроль армии России перешел поселок Шевченко в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР — поселком Белицкое.

В середине июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. По его словам, войска РФ ведут наступление на всех фронтах.

Глава Генштаба добавил, что передовые подразделения российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой народной республике.

Ранее в Британии спрогнозировали переход всей территории Донбасса под контроль ВС РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!