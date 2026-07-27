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Политика

В Британии прогнозируют переход всей территории Донбасса под контроль ВС РФ

Аналитик Меркурис: ВС РФ близки к полному освобождению Донбасса
Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России близка к взятию под свой контроль всей территории Донбасса. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, «главные события происходят в Донбассе». Россия близка к тому, «чтобы прорвать линии обороны и взять весь Донбасс под свой контроль», указал эксперт.

При этом Меркурис подчеркнул, что Украина может прекратить свое существование как государство. В связи с этим он призвал «разговаривать с русскими», поскольку лето – «последняя возможность для этого».

«И уже сейчас это будет сделать гораздо труднее, чем прежде. <…> Но если мы этого не сделаем, возникнет <…> реальная угроза будущему Украины, ее выживанию как нации», — порассуждал эксперт.

18 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. По его словам, войска РФ ведут наступление на всех фронтах. Глава Генштаба добавил, что передовые подразделения российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой народной республике.

Ранее в Британии заявили о неспособности Украины предотвратить российские удары.

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