Израиль отказался выводить войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе

Кац: Израиль не выведет войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе

Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа. Об этом заявил на своей странице в соцсети X министр обороны государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном.

По словам Каца, армия не будет выводить войска из зон безопасности — от вершины горы Хермон до гор Ливана, районов Самарии и большей части Газы. Израиль извлек основной урок из событий 7 октября и продолжит защищать границы от угроз со стороны джихадистских сил, подчеркнул министр. Он добавил, что у страны имеется четкая и недвусмысленная концепция безопасности: работать против любых угроз, стремиться к решениям, а не к компромиссам и уступкам.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что соглашение между США и Ираном об урегулировании конфликта могут подписать в ближайшие дни в цифровом формате. Если переговоры пройдут финальный этап, документ подпишут дистанционно, возможно, в течение нескольких следующих дней, уточнил глава МИД Ирана.

До этого иранское агентство Mehr представило проект соглашения из 14 пунктов, который предусматривает снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США не исключил, что подписание пройдет уже в эти выходные в Европе.

Ранее в Израиле заявили, что продолжат атаковать объекты в Ливане.