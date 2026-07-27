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Армия

В Минобороны рассказали о новых ударах ВС РФ по портам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 27 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для армии страны. Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в порту «Николаев» российские беспилотники поразили два сухогруза, когда происходила разгрузка грузов военного назначения.

Российские войска продолжительное время наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня ВС РФ продолжили атаковать порты и объекты украинской транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что удары по украинским портам, после которых суда перестали заходить в них, снижают боеспособность ВСУ.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что усилившиеся удары Вооруженных сил России по портам Украины и другим целям на территории страны приблизят завершение специальной военной операции.

Ранее Путин заявил об огромном значении ВМФ в ядерной триаде России.

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