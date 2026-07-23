«Стало легче воевать»: в Госдуме оценили остановку судоходства в украинских портах

Удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии. Блокировка портов существенно поможет ВС РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Естественно, это понижает их боеготовность. Нашим бойцам стало гораздо легче воевать. Обратите внимание, что линия фронта стала продвигаться. Успех наших войск стал уже неоспоримым, рвать будем и другие логистические цепочки», — отметил он.

Как подчеркнул Колесник, корабли, которые якобы перевозят зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляют боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.

Танкеры и сухогрузы перестали заходить в черноморские порты Украины из-за ударов Вооруженных сил России. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на министра аграрной политики страны Тараса Высоцкого.

Ранее российские силы поразили пусковые установки и объекты инфраструктуры под Одессой.