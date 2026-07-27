Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Ярославле из-за налета беспилотников перекрыто движение транспорта в сторону Москвы

Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки дронов
Inna Varenytsia/Reuters

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за налета украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что в целях обеспечения безопасности движение перекрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя этот участок.

Евраев подчеркнул, что подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Он призвал граждан дожидаться сигнала «Беспилотная опасность».

27 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на город.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в России за сутки сбили 465 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS, выпущенных украинской армией.

Ранее российский регион подвергся массированному налету украинских беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!