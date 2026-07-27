В Ярославле из-за налета беспилотников перекрыто движение транспорта в сторону Москвы

Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки дронов

Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за налета украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что в целях обеспечения безопасности движение перекрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя этот участок.

Евраев подчеркнул, что подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Он призвал граждан дожидаться сигнала «Беспилотная опасность».

27 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на город.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в России за сутки сбили 465 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS, выпущенных украинской армией.

Ранее российский регион подвергся массированному налету украинских беспилотников.