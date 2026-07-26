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Армия

Российский регион подвергся массированному налету украинских беспилотников

Губернатор Шапша: ВСУ попытались нанести массированный удар по Калужской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 июля и в ночь на 26 июля предприняли попытку нанести массированный удар по Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, за вчерашний вечер и минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 вражеских беспилотников. ВСУ пытались атаковать семь муниципальных округов — Бабынинский, Дзержинский, Козельский, Медынский, Перемышльский, Хвастовичский и Юхновский. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне украинские дроны атаковали Тюмень во время Дня города. Местные власти приняли решение приостановить праздничное мероприятие — жителей с помощью громкоговорителей призвали покинуть открытые площадки. Во время действия режима беспилотной опасности один из дронов упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), произошло возгорание. Очевидцы сообщали о столбах черного дыма, которые было видно из разных районов города, и о серии звуков, похожих на взрывы. Через несколько часов после этого гуляния возобновились, однако без запланированного фейерверка.

Ранее в Екатеринбурге приостановили Чемпионат России по легкой атлетике из-за атаки БПЛА.

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