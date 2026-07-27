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В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом

Мэр Ростова: в ходе воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом
Inna Varenytsia/Reuters

В результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Для жителей пострадавшего дома разворачивается пункт временного размещения. В нем организованы спальные места, обеспечено снабжение горячими напитками и питанием.

Скрябин пояснил, что в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей на место происшествия направлены автобусы.

На базе администрации Пролетарского района организована горячая телефонная линия.

27 июля стало известно, что Белгород попал под массированные удары беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которых пострадали 12 человек, в том числе двое детей. В результате атаки дронов в городе загорелись несколько квартир многоквартирного дома. Также разрушился частный дом. Помимо этого, загорелось более 15 припаркованных автомобилей.

Ранее дрон атаковал остановку общественного транспорта в Горловке.

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