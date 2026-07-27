Украинские беспилотники повредили в Белгороде дома и автомобили

В Белгороде после атак БПЛА загорелись квартиры жилого дома и 15 автомобилей

В Белгороде в ходе массированной атаки беспилотников на город загорелись несколько квартир жилого дома и 15 автомобилей. Об этом сообщается в канале оперштаба Белгородской области на платформе «Макс».

В сообщении сказано, что пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. В результате ударов частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о других повреждениях уточняется.

В ночь на 27 июля стало известно, что в некоторых районах Белгорода пропал свет. По данным местных Telegram-каналов, около полуночи в городе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. После этого горожане заметили столб дыма.

25 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде, в результате чего три человека пострадали.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.