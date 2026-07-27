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Армия

Момент мощного прилета по АЗС в Харьковской области попал на видео

Момент удара по АЗС в городе Валки Харьковской области попал на видео
Мария Девахина/РИА Новости

В сети появились кадры момента удара по автозаправочной станции в городе Валки Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вечером также сообщалось о взрывах в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях, а также в окрестностях Николаева. Утверждается, что российские войска продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины.

Официального подтверждения приведенной информации, а также данных о последствиях удара и возможных пострадавших на момент публикации не приводилось.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что российские удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины являются для страны «огромной проблемой».

ТАСС со ссылкой на украинские данные сообщило, что около 200 автозаправочных станций были уничтожены на территории Украины с начала мая.

Ранее одна из областей Украины осталась без АЗС.

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