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Армия

Дрон атаковал остановку общественного транспорта в Горловке

В Горловке семь человек пострадали при атаке БПЛА на остановку транспорта
Сергей Аверин/РИА Новости

Семь человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был произведен непосредственно по остановке общественного транспорта. Семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в этот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении пассажирского автобуса в Никитовском районе города, а также транспортного средства одного из коммунальных предприятий.

До этого при атаке украинских дронов на территории ДНР спасти не удалось семью из четырех человек, включая ребенка и трех женщин. В Мангушском округе на дороге Урзуф — Мангуш вблизи поселка Ялта не выжил водитель грузовика. Также в Никитовском районе Горловки в результате удара по автомобилю хлебозавода ранения, несовместимые с жизнью, получил еще один водитель. Кроме того, спасти не удалось мужчину из Калининского района Горловки в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль. Женщина не пережила удар ВСУ по автомобилю в округе Дебальцево на трассе Дебальцево — Светлодарск. Еще десять мирных жителей получили ранения, уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее ВСУ ударили по сетевому супермаркету в городе — спутнике Запорожской АЭС.

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