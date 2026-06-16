На Украине заявили, что Россия применила новейшие ракеты при ударе по Киеву

«Военная хроника»: на Украине утверждают об ударе по Киеву ракетами «Бандероль»

В ходе ночной атаки по Киеву российская сторона применила новейшие малогабаритные крылатые ракет «Бандероль». Об этом, ссылаясь на утверждения украинской стороны, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В Киеве заявили, что ракет «Бандероль» по целям в черте города прилетело не менее трех, но пока неясно какие именно цели были поражены с их помощью.

«Военная хроника» пояснила, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.

19 мая сообщалось, что новейшая российская крылатая ракета «Бандероль» (S-8000 Banderol) вызывает беспокойство на Украине.

О ракете «Бандероль» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт указал на уникальную возможность российской ракеты «Бандероль».