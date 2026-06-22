В сети появилось видео предположительного применения ракеты «Бандероль»

В Полтавской области Украины на видео попал вероятный первый испытательный пуск новой ракеты S8000 «Бандероль». Запись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На видеозаписи видно, как над его автором стремительно проносится снаряд, а сам оператор комментирует его полет возгласом: «Летит, летит!».

Как пишет «Военный осведомитель», первые сообщения о применении «Бандероли» появились еще весной 2025 года. Этот боеприпас представляет собой недорогую легкую крылатую ракету, предназначенную для пусков с вертолетов и ударных беспилотников. По имеющимся данным, она оснащается боевой частью массой 115 кг и способна поражать цели на дальности от 500 до 700 км.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что на ракете установлен сделанный в Китае турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro. Для наведения используется ГЛОНАСС/GPS-ориентация, которая защищена мощной российской 8-канальной антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета». Общая масса боевой части «Бандероли» составляет около 150 кг, дальность пуска примерно 450 км.

Ранее военный эксперт указал на уникальную возможность российской ракеты «Бандероль».