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Армия

Постпред РФ заявил, что европейские страны больше не надеятся на ядерное оружие США

Дипломат Гатилов: Европа развивает собственные механизмы ядерного сдерживания
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Государства Европы, усомнившись в надежности американского ядерного «зонтика», ведут разработку собственных механизмов сдерживания. Об этом РИА Новости рассказал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат подчеркнул, что эта работа идет не только на бумаге. Так, Париж уже начинает практическое сотрудничество в ядерной сфере с Германией и Польшей. Недавно состоялись совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, которые способны нести ядерное оружие. Гатилов отметил, что это, очевидно, лишь начало.

Постпред назвал симптоматичным, что в Германии уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным оружием. В Польше тоже не исключают такой возможности.

Гатилов указал, что другие европейские страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности «старшему» союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного арсенала партнеров по Севроатлантическому альянсу.

26 июля постпред РФ при ООН в Женеве заявил, что политика европейских стран в сфере ядерного вооружения не укрепляет их безопасность, а повышает риск прямого столкновения ядерных держав.

Ранее военный эксперт оценил последствия появления у Германии ядерного оружия.

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