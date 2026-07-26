Политика европейских стран в сфере ядерного вооружения не укрепляет их безопасность, а повышает риск прямого столкновения ядерных держав. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с РИА Новостиц.

По словам дипломата, серьезные опасения вызывают планы Франции и Великобритании по наращиванию ядерных потенциалов, готовность Лондона разместить американское ядерное оружие, сотрудничество Парижа с Германией и Польшей в ядерной сфере, а также заявления Берлина о возможности получения собственного ядерного оружия.

Гатилов заявил, что подобные шаги, по его мнению, наносят ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и не способствуют укреплению безопасности европейских стран. Он также отметил, что в условиях высокой стратегической напряженности российские профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Дипломат также сообщал о скрытом наращивании ядерного вооружения Францией и Великобританией. По его словам, действия Лондона и Парижа противоречат их собственным заявлениям о необходимости открытости и прозрачности в сфере ядерных вооружений.

Ранее в Швеции заявили о расширении мировых ядерных арсеналов.