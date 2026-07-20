Военный эксперт оценил последствия появления у Германии ядерного оружия

Появление у Германии ядерного оружия (ЯО) дополнительно обострит обстановку в Европе. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков.

По его словам, ФРГ обладает техническими возможностями, чтобы в сжатые сроки разработать и произвести ЯО, однако в настоящее время у немецкого руководства вряд ли в полном объеме присутствует политическая воля на это.

«С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания», — отметил Ермаков.

Как заявила Служба внешней разведки России, власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ФРГ примет участие в «ядерных учениях» Франции.