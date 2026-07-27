Индонезия получит разработанные совместно с РФ итальянские учебно-тренировочные самолеты

В состав Военно-воздушных сил Индонезии войдут разработанные совместно с Россией итальянские учебно-тренировочные самолеты M-346F Block 20. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Джакарта заключила контракт с машиностроительным холдингом Leonardo на поставку 12 M-346F. Первые машины поступят в Индонезию в 2030 году.

M-346F может применяться в качестве легкого истребителя. Самолет обладает современной радиолокационной станцией, каналом передачи данных Link 16 и штангой для дозаправки в воздухе.

Итальянский учебно-тренировочный самолет изначально разрабатывался совместно с российским конструкторским бюро имени Яковлева, однако совместная работа была прекращена из-за разногласий. И российская, и итальянская стороны получили документацию на планер, легший в основу Як-130 и M-346.

25 июня в госкорпорации «Ростех» сообщили, что состоялся первый полет учебно-тренировочного самолета Як-130М.

Ранее стало известно о планах России по продаже за рубеж легких штурмовиков.