ЦАХАЛ отчитался о задержании подозреваемых в терроризме палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие выходные задержала более 130 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операций на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильского военного.

По его словам, среди задержанных — торговцы оружием, боевики ХАМАС, лица, подозреваемые в подстрекательстве, а также предполагаемые участники подготовки террористических атак. Военные проводили операции в сотнях населенных пунктов и объектов по всему Западному берегу, где также были допрошены сотни подозреваемых.

Источник отметил, что израильские силовые структуры фиксируют усиление подстрекательства в палестинских социальных сетях. Одновременно, по его словам, армия совместно с полицией, пограничной службой и Службой общей безопасности принимает меры по предотвращению преступлений на националистической почве.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что подобные инциденты отвлекают военных от выполнения основной задачи — обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, а виновные должны привлекаться к ответственности по итогам тщательного расследования.

16 мая сообщалось, что командир военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, был ликвидирован в результате целенаправленного удара по сектору Газа.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.