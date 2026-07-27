Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

ЦАХАЛ отчитался о задержании подозреваемых в терроризме палестинцев

ЦАХАЛ сообщил о задержании свыше 130 палестинцев, подозреваемых в терроризме
Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие выходные задержала более 130 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операций на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильского военного.

По его словам, среди задержанных — торговцы оружием, боевики ХАМАС, лица, подозреваемые в подстрекательстве, а также предполагаемые участники подготовки террористических атак. Военные проводили операции в сотнях населенных пунктов и объектов по всему Западному берегу, где также были допрошены сотни подозреваемых.

Источник отметил, что израильские силовые структуры фиксируют усиление подстрекательства в палестинских социальных сетях. Одновременно, по его словам, армия совместно с полицией, пограничной службой и Службой общей безопасности принимает меры по предотвращению преступлений на националистической почве.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что подобные инциденты отвлекают военных от выполнения основной задачи — обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, а виновные должны привлекаться к ответственности по итогам тщательного расследования.

16 мая сообщалось, что командир военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, был ликвидирован в результате целенаправленного удара по сектору Газа.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!