В ХАМАС подтвердили ликвидацию лидера военного крыла

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командира Изз ад-Дина аль-Хаддада
Командир военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад, считающийся одним из главных организаторов нападения на Израиль, погиб в результате целенаправленного удара по сектору Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада», — говорится в сообщении организации.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по Газе с целью ликвидации лидера военного крыла движения ХАМАС. В армейской пресс-службе сообщили, что аль-Хаддад был одним из организаторов нападения на Израиль в октябре 2023 года.

7 октября 2023 года в Израиле произошла масштабная террористическая атака и вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа, названное ими «Наводнение Аль-Акса». Это стало самой кровавой трагедией в истории современного Израиля, сопровождавшейся массовыми убийствами гражданских, захватом заложников.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.

 
