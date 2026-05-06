Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Бейрут, целью удара был командующий силами специального назначения «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командующего сил «Радван» с целью его нейтрализации», — сказано в заявлении.

Как утверждают в канцелярии, «террористы под руководством «Радван» несут ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и атаки на солдат ЦАХАЛ».

По данным телеканала Al Hadath, командир спецподразделений «Радван» Малек Баллут не выжил в результате воздушной атаки Израиля.

6 мая начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что с начала операции «Рык льва» (с 28 февраля. — «Газета.Ru») израильские военные ликвидировали более двух тысяч членов «Хезболлы». По его словам, израильская армия не уйдет из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.

Ситуация между Ливаном и Израилем остается крайне напряженной, несмотря на попытки установления перемирия.

Ранее сообщалось о беспрецедентных потерях ЦАХАЛ в Ливане.

 
