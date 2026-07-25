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Армия

Иран назвал потери США после после окончания перемирия

КСИР: Иран ликвидировал более 200 солдат США после окончания перемирия
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран после окончания перемирия с США 8 июля ликвидировал более 200 американских военных на базах страны на Ближнем Востоке, заявил представитель КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции) Хосейн Мохеби. Его слова приводит агентство Tasnim.

Мохеби заявил, что число раненых со стороны США еще больше. Он назвал данные США о потерях ложью и предложил Вашингтону пригласить СМИ на атакованные Ираном американские базы в регионе.

До этого портал Axios написал, что президент США в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Данный шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. В ходе этой встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

По мнению Axios, приостановка ударов США по Исламской Республике может свидетельствовать о готовности американской администрации создать условия для дипломатического урегулирования, а также о том, что текущий масштаб военных действий достиг своего предела эффективности.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

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