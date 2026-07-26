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Армия

Путин оценил значение морпехов в армии России

Путин назвал морскую пехоту важнейшей частью российских ВС
Vitaly Nevar/Reuters

Президент Владимир Путин во время общения с военными моряками в Петербурге назвал морскую пехоту важнейшей частью Вооруженных Сил РФ. Слова политика приводит РИА Новости.

Глава государства отметил эффективную работу морпехов на всех участках, где бы они ни воевали.

По словам Путина, этот род войск всегда впереди в зоне СВО.

В День Военно-морского флота, 26 июля, глава государства встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер заявил, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит.

Лидер РФ повторил, что «нет никакой агрессии» со стороны России, она «не начинала войну», а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада в отношении «юго-востока тогдашней Украины». При этом политик допустил, что республика «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина».

Путин рассказал, чем нужно «пропитать» сознание российского общества.

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