ВСУ выпустили десятки дронов по четырем регионам России

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 32 дрона над регионами России и Черным морем

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над четырьмя регионами страны и Черным морем 32 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров.

Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом в прошлом американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над республикой.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что такие газетные сообщения комментировать преждевременно.

Ранее в Госдуме оценили шансы на взыскание компенсации за ущерб от атак ВСУ через суд.