Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке дрона ВСУ в Горловке

В Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали трое медиков и мирный житель

Три сотрудника скорой помощи и один мирный житель получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи в центре города.

До этого сообщалось, что семь человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Удар был нанесен по остановке общественного транспорта. Позже Приходько уточнил, что в результате атаки не выжили четыре мирных жителя. Кроме того при атаке беспилотника повреждения получил пассажирский автобус.

В начале июля в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали два сотрудника скорой помощи. Автомобиль медиков был атакован во время выезда к пациенту в Веселовском муниципальном округе. Ранения получили фельдшер и водитель.

Ранее Пушилин сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР.