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Армия

Пушилин сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР

Пушилин: в ДНР при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека
Global Look Press

Четыре мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) пострадали при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. В Юнокоммунаровске городского округа Енакиево пострадала женщина 1984 года рождения. В городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль ранена девушка 2008 года рождения.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал глава ДНР.

До этого Пушилин сообщил, что два человека не выжили в результате ударов украинских беспилотников. В населенном пункте Новолуганское от попадания снаряда в частный дом женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. В Шахтерске при атаке на грузовик не выжил мужчина. В Калининском районе Горловки ранен водитель коммунальной машины. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Горловке, Шахтерске, Дебальцево, Макеевке, Волновахском и Ясиноватском округах.

Ранее ВСУ атаковали север Крыма.

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