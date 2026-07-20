Пушилин сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР

Четыре мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) пострадали при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. В Юнокоммунаровске городского округа Енакиево пострадала женщина 1984 года рождения. В городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль ранена девушка 2008 года рождения.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал глава ДНР.

До этого Пушилин сообщил, что два человека не выжили в результате ударов украинских беспилотников. В населенном пункте Новолуганское от попадания снаряда в частный дом женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. В Шахтерске при атаке на грузовик не выжил мужчина. В Калининском районе Горловки ранен водитель коммунальной машины. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Горловке, Шахтерске, Дебальцево, Макеевке, Волновахском и Ясиноватском округах.

Ранее ВСУ атаковали север Крыма.