Два медика пострадали при атаке ВСУ на скорую в Запорожской области

Фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области

Два сотрудника бригады скорой помощи получили ранения в результате атаки ВСУ на автомобиль медиков в Веселовском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, автомобиль скорой помощи был атакован во время выезда к пациенту. В результате удара пострадали фельдшер и водитель. Оба получили ранения средней степени тяжести.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. В Минздраве Запорожской области уточнили, что угрозы их жизни нет.

Накануне ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу Минск — Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. На момент атаки в автобусе было 12 пассажиров и два водителя, пострадали два человека. Погранпереход закрыли, из-за чего образовалась пробка.

Ранее в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ.