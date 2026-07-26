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Путин рассказал, кто пишет историю России

Путин: военнослужащие России пишут историю страны
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Военнослужащие России пишут историю страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, каждая эпоха рождает своих героев. Он подчеркнул, что и нынешние бойцы, и те, кого уже нет, — все они пишут историю, которую страна должна знать.

«Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю», — сказал он в ходе общения с моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ) России.

Путин также заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в выполнении задач СВО. Вся страна ждет возвращения домой моряков, которые несут службу на огневых рубежах, добавил российский лидер.

До этого Путин назвал бойцов СВО подлинной элитой страны. Президент подчеркивал, что необходимо создавать все условия, чтобы такие люди продолжали служение стране — в гражданских сферах, политике, экономике и госуправлении.

Ранее Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится.

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