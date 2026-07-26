Путин рассказал, какую роль в СВО играют российские военно-морские силы

Путин: моряки и корабли ВМФ России бесстрашно сражаются за победу на СВО

Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, его корабли наносят разящие удары, а морская пехота сражается бесстрашно и умело. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ, когда принимал доклады командующих флотами.

«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно», — подчеркнул глава государства.

Вся страна ждет возвращения домой моряков, которые несут службу на огневых рубежах, отметил президент.

Поздравляя моряков, Путин сказал, что в этот праздничный день россияне вспоминают выдающиеся географические открытия, ключевые сражения и победы прославленных флотоводцев страны. Он заявил, что такое общественное признание формировалось в России столетиями.

День Военно-Морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 26 июля. Это памятный день, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

Ранее главком рассказал, что в составе ВМФ России есть носитель «Посейдона».