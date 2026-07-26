Жители Горловки погибли при ударе БПЛА

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели четырех человек при атаке дрона

В Донецкой народной республике (ДНР) четыре жителя Горловки погибли при налете беспилотника, написал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

В посте чиновник выразил соболезнования их близким.

Днем дрон атаковал остановку общественного транспорта в Горловке. При этом пострадали семь горожан.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

До этого сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на атакованных ВСУ в ночь на 25 июля турбазах в Кирилловке Запорожской области. В результате удара не выжили 12 мирных жителей, еще 19 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский и новый главком ВСУ Михаил Драпатый должны ответить за преступление, они — «законные цели» российской армии, заявили в областной Общественной палате.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе.