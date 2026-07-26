Вооруженные силы России по мере необходимости выбивают военный и околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая способность украинской стороны совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные «знают, что они делают».

Накануне Песков заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, если власти в Киеве примут необходимые решения. По словам представителя Кремля, условия для прекращения огня были сформулированы два года назад и они остаются понятными и неизменными.

До этого Песков отметил, что, по его мнению, Украина вместе с нынешним руководством выступает для европейских стран удобным механизмом для поддержания конфронтации с Россией.

Как заявила в начале июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украине следует прекратить выдвигать «неадекватные» требования и вывести вооруженные силы с территории Донбасса. Это, по ее словам, ускорит прекращение боевых действий.

Ранее на Украине рассказали о растущей усталости общества от боевых действий.