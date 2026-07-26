Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Кремле заявили, что ВС России выбивают военный потенциал Украины

Песков: ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Вооруженные силы России по мере необходимости выбивают военный и околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая способность украинской стороны совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные «знают, что они делают».

Накануне Песков заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться до конца суток, если власти в Киеве примут необходимые решения. По словам представителя Кремля, условия для прекращения огня были сформулированы два года назад и они остаются понятными и неизменными.

До этого Песков отметил, что, по его мнению, Украина вместе с нынешним руководством выступает для европейских стран удобным механизмом для поддержания конфронтации с Россией.

Как заявила в начале июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украине следует прекратить выдвигать «неадекватные» требования и вывести вооруженные силы с территории Донбасса. Это, по ее словам, ускорит прекращение боевых действий.

Ранее на Украине рассказали о растущей усталости общества от боевых действий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!