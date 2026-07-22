На Украине рассказали о растущей усталости общества от боевых действий

На Украине возрастает усталость от боевых действий. Об этом в интервью «Общественному» заявил директор Института социологии Национальной академии наук (НАН) Украины Евгений Головаха.

По его словам, «не стоит недооценивать» степень усталости от украинского общества от продолжающегося конфликта.

«Усталость от войны тоже нарастает. Мы видим, что больше становится людей, которые согласны безо всяких условий остановить войну, прямо сейчас. Это не означает согласия на русские условия. Но — без гарантий безопасности. <…> Но если говорить о взаимном истощении, то возникает вопрос: не истощимся ли мы настолько, что согласимся на какие-либо условия?» — сказал Головаха.

Он также напомнил об исследовании, результаты которого показали готовность 27% респондентов согласиться на прекращение войны на линии соприкосновения «без каких-либо гарантий безопасности Украины». Головаха подчеркнул, что «раньше такого не было».

«То есть люди хотят прекратить для себя эту ситуацию полного напряжения, в котором мы живем. И если в Киеве у нас еще одно восприятие — можно представить, как людям, которые в Сумах, на востоке Украины или на юго-востоке или на юге. Тем, кто ближе к линии столкновения», — отметил социолог.

Также Головаха в интервью подчеркнул, что более половины украинцев считают насильственную мобилизацию главной проблемой страны.

В недавнем интервью «Украинской правде» военный аналитик и глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что ВСУ все сильнее «истощаются и устают», а мотивации сражаться у солдат становится все меньше.

В июле «Украинская правда» писала, что в соединениях ВСУ, которые находятся на линии фронта, есть нехватка новых людей, «истощение» старых, «огромный дефицит» наземных роботизированных комплексов (НРК) и так далее.

Ранее на Украине испугались раскола в армии из-за замены главкома.