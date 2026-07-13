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Армия

ВСУ ударили по сетевому супермаркету в городе — спутнике Запорожской АЭС

Пухов: супермаркет и библиотека получили повреждения при атаках ВСУ на Энергодар
Telegram-канал «Пухов LIVE»

Украинские военные нанесли удары по Энергодару в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, целями были исключительно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, на проспекте Строителей был атакован сетевой супермаркет.

«Также от разлета осколков пострадала городская библиотека и фасад многоэтажного дома», — добавил Пухов.

Он обратил внимание, что российские военнослужащие ежедневно перехватывают десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытающихся нанести удары по Энергодару. Несмотря на это, некоторым дронам удается долететь до города. Глава населенного пункта заверил, что все разрушенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) объекты будут отстроены заново.

Накануне бойцы ВСУ несколько раз атаковали беспилотниками Энергодар. Утром удар был нанесен по автобусной остановке, затем по гражданскому автомобилю. В результате пострадали восемь человек, четверых из них спасти не удалось. Кроме того, целями стали магазин и медсанчасть. Комментируя ситуацию, глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для Энергодара, являющегося городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейских лидеров обвинили в игнорировании ударов ВСУ по Энергодару.

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