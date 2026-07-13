В ДНР при атаках украинских БПЛА погибли восемь человек

В результате атак украинских дронов на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек, среди которых был ребенок, десять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Он отметил, что в селе Федоровка Володарского округа при ударе по жилому дому погибла семья из четырех человек, включая ребенка и трех женщин. В Мангушском округе на дороге Урзуф — Мангуш вблизи поселка Ялта в результате атаки на грузовик погиб водитель. Также в Никитовском районе Горловки в результате удара по автомобилю хлебозавода погиб еще один водитель.

В Калининском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль мужчина, чьи данные сейчас уточняются, получил ранения, несовместимые с жизнью. В округе Дебальцево на трассе Дебальцево — Светлодарск, недалеко от села Логвиново, в результате удара по легковому автомобилю погибла женщина.

Пушилин добавил, что медицинская помощь оказывается десяти пострадавшим мирным жителям.

Ранее сообщалось, что ПВО в ночь на 13 июля уничтожили 342 украинских беспилотника над регионами России.