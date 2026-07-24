В Румынии сбили беспилотник

Над румынским городом-портом Сулина сбили неизвестный беспилотник. Об этом сообщает Adevarul.

Инцидент произошел утром 20 июля. Система радиолокационного наблюдения румынской армии MApN выявила воздушную цель на расстоянии примерно 20 км к востоку от Сулины, которая пересекла небо Румынии.

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, которые вылетели с 57-й авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану, и два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы ​​в Фетешти поднялись в небо для наблюдения за БПЛА.

«В 11:02 самолет F-16 ВВС Румынии атаковал цель и сбил ее», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что территория, над которой летел дрон, была необитаема, поэтому истребители смогли открыть по нему огонь.

21 июля сообщалось, что судно, пострадавшее от взрыва у берегов Румынии, подверглось атаке трех дронов.

Издание Agerpres со ссылкой на данные Румынской морской администрации (ANR) уточнило, что в результате инцидента пострадали три человека.

10 июля исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и ликвидировано пять морских дронов.

Ранее Румыния попросила Украину запрограммировать свои дроны на самоуничтожение.