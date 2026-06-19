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Политика

ЕС возложил на Россию ответственность за прилеты украинских БПЛА в Европу

Евросовет обвинил Россию во всех инцидентах с БПЛА в Европе
Inquam Photos/George Calin via Reuters

Лидеры Евросоюза фактически возложили на Россию ответственность за все инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС вне зависимости от происхождения аппаратов. Об этом говорится в заявлении Европейского совета по Украине и по вопросам европейской обороны и безопасности.

Судя по заявлению, ЕС считает все инциденты с БПЛА на территории своих стран-участниц «прямым результатом» действий России и расценивает их как «угрозу безопасности граждан и региональной стабильности».

В документе «осуждаются многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и утверждается, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия».

«Европейский совет решительно осуждает неоднократные нарушения воздушного пространства и территориальных вод государств-членов и подчеркивает, что Россия несет полную ответственность за последствия своего эскалационного поведения и продолжающихся боевых действий. Европейский совет подтверждает свою непоколебимую приверженность безопасности всех государств-членов», – говорится в документе.

При этом в заявлении нет ни одного упоминания об украинском происхождении морских дронов, попавших в европейские воды в последние недели, и большинства беспилотных летательных аппаратов, упавших в Прибалтике.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.

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