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Армия

Стало известно о попытках главы Минобороны Великобритании наладить отношения с Трампом

Telegraph: Глава МО Британии Стритинг пытается наладить отношения с Трампом
/Evan Vucci/Reuters

Глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг прикладывает усилия для восстановления отношений между Лондоном и президентом США Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере. Об этом пишет газета The Telegraph.

В рамках попыток по улучшению отношений министр обещает модернизировать британские вооруженные силы. Кроме того, как указывает издание, он стремится к «совместной работе» по повторному открытию Ормузского пролива. Также Стритинг предложил провести в Лондоне конференцию по вопросу формирования международной коалиции для защиты судоходства в этом регионе.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Он пришел на смену Киру Стармеру, объявившему о своей отставке в июне этого года.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Бернем заявил, что будет «оказывать давление» на Россию по теме Украины.

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