Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X решительно раскритиковал Киев за атаку на турбазу в Кирилловке. Он высказал свое недовольство тем, что европейские политики не высказались о произошедшем.

«Годами мы слушали нравоучительные уроки западных ценностей от лидеров ЕС, но теперь они закрывают глаза на прямые атаки на гражданских», — написал он.

Мема высказался против предоставления Украине оружия, а также финансовой помощи. Он добавил, что дипломатии между Россией и ЕС не будет до тех пор, пока европейские лидеры будут игнорировать подобные атаки.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в Запорожской области. На текущий момент число пострадавших составляет 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей.

После этого председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев назвал руководство Украины, включая Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, законными целями для российских вооруженных сил.

Ранее выяснилось, что ВСУ направили около 25 БПЛА за ночь в направлении Кирилловки в Запорожской области.