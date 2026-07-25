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Армия

ВСУ направили более 20 дронов за ночь в направлении Кирилловки в Запорожье

ВСУ направили около 25 БПЛА за ночь на Кирилловку, 8 из них атаковали турбазы
Valentyn Ogirenko/Reuters

В ночь на 25 июля украинские силы предприняли попытку атаки на Кирилловку в Запорожской области, направив в сторону прибрежного поселка около 25 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Об этом сообщила ТАСС заместитель командира отряда «Сталинград» ЦСН «Барс-Сармат» Юлия Губанова.

По словам Губановой, из общего числа запущенных БПЛА восемь достигли указанного района. Мобильные огневые группы сбили три аппарата, включая один разведывательный беспилотник. Остальные дроны либо сменили курс в сторону моря, либо были уничтожены и упали в акваторию Азовского моря.

В результате атак на туристические базы в Кирилловке на текущий момент число пострадавших возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек не выжили, среди них четверо детей. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Российская сторона планирует собрать доказательства атаки украинских войск на туристические объекты в Запорожской области и передать собранную информацию международным организациям.

Ранее Сальдо назвал способ не допустить трагедии, подобные Кирилловке.

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