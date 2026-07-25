Балицкий сообщил об увеличении числа погибших после удара ВСУ по Кирилловке

Балицкий: число погибших от удара ВСУ по Кирилловке выросло до 11

Число погибших в результате удара ВСУ по Кирилловке выросло до 11, среди них четверо детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей», — уточнил он.

По словам Балицкого, местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Губернатор добавил, что все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медучреждениях региона.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Дипломат назвал действия украинских войск тяжким военным преступлением, поскольку им было известно, что целью являются гражданские объекты. По словам Мирошника, тот факт, что туристические базы никак не могли выступать в качестве военной цели, подтверждает наличие детей среди пострадавших.

Ранее мирные жители пострадали в Ростовской области во время ночной атаки ВСУ.