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Армия

МИД России обвинил Францию в пособничестве украинским наемникам в Африке

МИД РФ: Париж поддерживает участие украинцев в террористических группах в Африке
mei.edu

Франция напрямую поддерживает участие украинцев в террористических группах в странах Африки. Об этом в беседе с ТАСС заявил амглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Что касается украинских наемников и инструкторов, то они действительно присутствуют на стороне исламистов и сепаратистов, которые действуют в Мали», — отметил дипломат, подчеркнув, что Париж, при этом помогает украинскому участию в экстремистских террористических группах, которые пытаются причинить ущерб законным властям Мали.

До этого директор Департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин сообщил, что Франция предоставляет разведывательную информацию террористам в Африке. По его словам, без разведывательной и логистической поддержки было бы чрезвычайно сложно организовать прошедшее 25 апреля крупномасштабное нападение в Мали, а позднее и другие более мелкие нападения на населенные пункты.

В российском внешнеполитическом ведомстве не раз отмечали, что РФ со своей стороны обучает военных африканских стран применять военную технику для укрепления их обороноспособности. Подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России сейчас находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля.

В МИД РФ назвали обнадеживающей ситуацию в Мали.

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