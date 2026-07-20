В МИД назвали обнадеживающей ситуацию в Мали

Ситуация в африканском государстве Мали развивается позитивно и обнадеживающе. Об этом ТАСС рассказал директор Департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Дипломат пояснил, что благодаря успешным действиям российского Африканского корпуса при поддержке малийской армии удалось деблокировать военные гарнизоны в Анефисе и других населенных пунктах страны. Другим позитивным моментом является определенное улучшение отношений между Алжиром и Мали, возобновление деятельности послов двух государств, которые должны вернуться в ближайшее время. Также, по всей видимости, начался какой-то переговорный процесс, который будет позитивно воздействовать на ситуацию в приграничье и позволит принять какие-то компромиссные решения по статусу туарегов, безусловно при сохранении территориальной целостности страны.

19 июля сообщалось, что боевики атаковали армейскую колонну на севере Мали.

Ранее ВС РФ уничтожили в Мали ряд полевых командиров боевиков.