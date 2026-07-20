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Армия

В МИД заявили, что Париж делится разведсведениями с африканскими террористами

МИД: Франция передает разведывательные данные террористам в Африке
mei.edu

Франция предоставляет разведывательную информацию террористам в Африке. Об этом директор Департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин заявил ТАСС.

Дипломат ответил утвердительно на вопрос агентства, предоставляет ли Запад разведданные африканским террористам. По его словам, особенно это касается Франции, которая снабжает террористов и спутниковой, и другими видами разведывательной информации.

Башкин подчеркнул, что без разведывательной и логистической поддержки было бы чрезвычайно сложно организовать прошедшее 25 апреля крупномасштабное нападение в Мали, а позднее и другие более мелкие нападения на населенные пункты.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия обучает военных африканских стран применять военную технику для укрепления их обороноспособности. Подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России сейчас находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля.

Ранее в МИД заявили о появлении нового украинского оружия в Африке.

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