В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили об ударе высокоточным оружием по буксирам в порту города Николаева.

Кроме того, северо-восточнее острова Змеиного были поражены балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт «Черноморск», рассказали в Минобороны.

За минувшую неделю российская армия нанесла один массированный и 18 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, предназначавшихся для украинских ВСУ.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ударами по украинским портам российские войска устанавливают полноценную морскую блокаду противника.

Ранее в Минобороны назвали число уничтоженных за неделю морских дронов ВСУ.