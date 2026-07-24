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Армия

Российские военные ударили по буксирам в порту Николаева

ВС РФ поразили два буксира в порту Николаева
Olexandr17/commons.wikimedia.org

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по буксирам в порту города Николаева. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены <...> в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») два буксира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суда использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, северо-восточнее острова Змеиного были поражены балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт «Черноморск», рассказали в МО.

За минувшую неделю российская армия нанесла один массированный и 18 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, предназначавшихся для украинских Вооруженных сил.

Ранее российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами.

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