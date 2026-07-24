Военный эксперт назвал цель ударов ВС РФ по украинским портам

Ударами по украинским портам Вооруженные силы (ВС) России устанавливают полноценную морскую блокаду противника. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Чтобы они не получали оружие или ГСМ через порты от Измаила до Николаева. И не могли получать валютную выручку для ВСУ. И считаю, что эти удары должны продолжаться с привлечением сил Черноморского флота», — сказал аналитик.

Пока ВС РФ бьют ракетами и дронами, но можно наносить и торпедные удары, считает он.

Утром 24 июля в российском Минобороны рассказали, что ночью были нанесены групповые удары по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле. В одесской морской гавани, по данным ведомства, поражены резервуары с ГСМ, предназначавшимися для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В порту Николаева в момент атаки осуществлялась разгрузка сухогруза, транспортировавшего товары военного назначения. Удар пришелся по самому судну. Значительные повреждения зафиксировали в порту Измаила, где были атакованы ангар с техникой ВСУ, ряд инфраструктурных объектов, три склада с безэкипажными катерами и плавучий док. Последний использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Ранее в Минобороны назвали число уничтоженных за неделю морских дронов ВСУ.