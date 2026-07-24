В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по Украине за неделю

МО: ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и 18 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате этой операции силы РФ поразили объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также горюче-смазочных материалов, говорится в пресс-релизе.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, места производства и хранения БПЛА различного типа, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами.