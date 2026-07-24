Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по Украине за неделю

МО: ВС РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и 18 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате этой операции силы РФ поразили объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также горюче-смазочных материалов, говорится в пресс-релизе.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, места производства и хранения БПЛА различного типа, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!