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Армия

В Минобороны назвали число уничтоженных за неделю морских дронов ВСУ

МО: силы Черноморского флота за неделю уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ
Efrem Lukatsky/AP

Силы Черноморского флота уничтожили за неделю семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за отчетный период российские силы ударили по 27 морским судам, используемым в интересах украинской армии, среди них 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеровоз.

В Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы минувшей ночью нанесли новые групповые удары по судам и портам Украины. Атакам подверглись морские гавани в Одессе, Измаиле и Николаеве. В результате ударов в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в порту Измаила были повреждены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, ангар с техникой ВСУ и три склада, где хранились безэкипажные катера, а также плавучий док.

В порту Николаева был поражен сухогруз во время разгрузки товаров военного назначения.

23 июля депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» заявил, что атаки на суда и порты Украины привело к снижению боеспособности ВСУ.

Ранее бывший нардеп рассказал, с чем столкнется Украина из-за блокировки портов.

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