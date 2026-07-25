ВСУ атаковали НПЗ в Тюменской области

На территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Моор добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

В Минобороны РФ сообщали, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля ликвидировали почти 330 дронов ВСУ над территорией страны

6 июля украинские беспилотники ударили по крупнейшему НПЗ России, который расположен в Омске. Установленная мощность предприятия — порядка 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Завод выпускает более 50 наименований продукции, производит топливо «Евро-5». После удара над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов.

Ранее жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию видео с ударом по НПЗ.