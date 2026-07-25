Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 июля ликвидировали почти 330 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В период с 20:00 мск 24 июля до 8:00 мск 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае. Также атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Калмыкии, Башкирии, Чувашии и Республике Марий Эл. Остальные дроны были ликвидированы в небе над 15 областями — Липецкой, Волгоградской, Белгородской, Самарской, Кировской, Тульской, Орловской, Курской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Воронежской, Брянской, Рязанской и Ростовской.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дежурные средства ПВО ночью сбили над регионом не только украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты. Повреждения были выявлены в Советском, Железнодорожном, Мясниковском, Азовском и Красносулинском районах. Более того, в Ростове-на-Дону пострадали четыре мирных жителя. Еще один человек получил травмы в Красносулинском районе. Двум раненым потребовалась госпитализация.

Ранее были обезврежены более 250 украинских БПЛА, летевших на Москву.