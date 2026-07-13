Нескольких россиян наказали по закону за публикацию кадров атаки дронов на НПЗ

Жителей Омска привлекли к ответственности за выложенные видео с ударами по НПЗ

Нескольких жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию в сети кадров атаки украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Ирина Руснак, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что граждане нарушили запрет, введенный антитеррористической комиссией Омской области. Жители выложили в социальных сетях видео, на которых запечатлены удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по НПЗ. Как сказала Руснак, эти материалы могут быть использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для наведения и корректировки ударов в дальнейшем.

«За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области установленные лица привлечены к административной ответственности», — рассказала представитель УФСБ.

Украинские беспилотники 6 июля впервые атаковали Омск. БПЛА преодолели расстояние в 2500 км от границы Украины и атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в мире. Информация о пострадавших не поступала. В связи с налетом дронов в местном аэропорту вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Омске после атаки беспилотников ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд.