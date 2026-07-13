Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Нескольких россиян наказали по закону за публикацию кадров атаки дронов на НПЗ

Жителей Омска привлекли к ответственности за выложенные видео с ударами по НПЗ
Shutterstock

Нескольких жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию в сети кадров атаки украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Ирина Руснак, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что граждане нарушили запрет, введенный антитеррористической комиссией Омской области. Жители выложили в социальных сетях видео, на которых запечатлены удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по НПЗ. Как сказала Руснак, эти материалы могут быть использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для наведения и корректировки ударов в дальнейшем.

«За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области установленные лица привлечены к административной ответственности», — рассказала представитель УФСБ.

Украинские беспилотники 6 июля впервые атаковали Омск. БПЛА преодолели расстояние в 2500 км от границы Украины и атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в мире. Информация о пострадавших не поступала. В связи с налетом дронов в местном аэропорту вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Омске после атаки беспилотников ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!